Композитор Игорь Извеков умер в Москве при странных обстоятельствах

Тело 53-летнего композитора Игоря Извекова найдено лежащим на полу в его квартире на северо-востоке Москвы.

Тревогу забили соседи композитора после того, как обратили внимание на то, что он перестал выходить из квартиры. Они обратились в полицию, которая вскрыла 15 июля дверь в квартиру и обнаружила Извекова мертвым в одной из комнат, пишет «Комсомольская правда».

«При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу», – приводятся слова собеседника из правоохранительных органах.

Соседи композитора рассказали, что в последнее время мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.

Извеков являлся композитором, звукорежиссером, педагогом музыкально-теоретических дисциплин, эстрадного вокала, компьютерной аранжировки, а также был руководителем вокально-инструментальных ансамблей. Он был награжден 20 дипломами, а также двумя медалями: «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ».