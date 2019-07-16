Гордон прокомментировал рейтинг раздражающих телеведущих

Ведущий ток-шоу «Мужское/Женское» Александр Гордон, оказавшийся в рейтинге самых раздражающих телеведущих на одном из последних мест, пожалел, что не поднялся выше.

«Очень жаль, я хотел бы быть первым», – заявил Гордон «Ридусу».

По данным «Комсомольской правды», антирейтинг ведущих возглавил Андрей Малахов. Следом идут Елена Малышева и Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев. Меньше других раздражение у российского зрителя вызвали Иван Ургант, Леонид Якубович, Юлия Меньшова и Лера Кудрявцева.

Кроме того, ведущие ряда ток-шоу (особенно политических), прославившихся громкими скандалами, а порой и драками в эфире – Дмитрий Борисов, Артем Шейнин и другие – вызвали у россиян не так много негативных эмоций, как ожидалось, попав в нижнюю половину рейтинговой таблицы. Андрей Норкин, у которого на съемках ток-шоу «Место встречи» из студии регулярно выгоняли гостей, не получил ни одного голоса.

В исследовании участвовали более 11,6 тыс. человек, которым было предложено выбрать наиболее раздражающие их лица телеэфира среди 26 ведущих популярных программ.