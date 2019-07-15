Трамп предложил всем недовольным покинуть США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если жители США недовольны тем, что происходит в стране, то они могут ее покинуть.

Это высказывание прозвучало в качестве поддержки собственных твитов американского президента, где он критикует новых членов конгресса, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что все «прогрессивные» женщины-демократы в американском конгрессе приехали из государств, чьи власти являются «полной катастрофой», а теперь «громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством». По его словам, им стоит уехать обратно, чтобы «помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали».

Подобные высказывания американского лидера вызвали большой резонанс. На них негативно отреагировали британский премьер-министр Тереза Мэй, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и другие политики.

На вопрос журналистов о том, беспокоит ли Трампа, что его заявления совпадают с позицией белых националистов, лидер США ответил отрицательно.