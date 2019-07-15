Учителя школы в Ленобласти получили срок за наркотики

Учитель химии Дмитрий Каравайчик получил 17 лет, преподаватель физики Диана Грибовская – 16 лет колонии за создание преступной группы, организацию нарколаборатории и торговлю наркотиками, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил наказание Каравайчику в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима, Грибовской – в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Каравайчик и Грибовская в 2017 году организовали в Выборгском районе Ленинградской области нарколабораторию, «продукцию» которой потом продавали в Петербурге. Делал наркотики «химик», а «физичка» занималась сбытом.

Оба они таким образом продали 1 200 граммов химического наркотика, а Грибовской вменяли еще и продажу гашиша.

При этом осужденные свою вину не признали. Химик рассказал, что «изготавливал не амфетамин, а лекарственную смесь, обманывая покупателей», а подельница заявила, что «психотропные вещества в лекарственные препараты подкинули».

Напомним, 20 июня Никулинский суд Москвы приговорил по делу о наркотиках к десяти годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича.