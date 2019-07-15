Лопырева оценила фигуру Собчак и назвала Бузову «бездарностью»

Посол ФИФА, телеведущая и модель Виктория Лопырева высказалась о деятельности телеведущей Ксении Собчак, а также оценила музыкальные способности певицы Ольги Бузовой.

В интервью «Спорт-Экспресс» Лопыреву попросили прокомментировать фрагмент программы «Осторожно, Собчак!» с участием ее бывшего мужа, футболиста Федора Смолова, в котором Ксения Анатольевна произносит: «Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер, фильм «Догвилль» и Виктория Лопырева».

«Слушайте, ну, обижаться на Собчак – это смешно. Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы», – считает Лопырева.

«Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром (лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров – прим. ВЗГЛЯД), да и не только с ним, то идет в баню с [балериной Анастасией] Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с такой фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны», – добавила посол ФИФА.

Оценила Лопырева и творчество Ольги Бузовой. По ее словам, популярная исполнительница «ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения». «Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект», – подчеркнула Виктория.

По ее словам, популярность Бузовой говорит только о том, что «людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много». «Это не их вина, скорее – беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей», – заключила Лопырева.