Собчак опубликовала закадровую съемку скандальной программы с Волочковой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала рабочие материалы выпуска программы «Осторожно, Собчак» с Анастасией Волочковой, чтобы развенчать «лживые обвинения» в свой адрес в связи со скандалом из-за обнаруженного в вещах балерины фаллоимитатора.

«Героиня этого фильма (Волочкова – прим. ВЗГЛЯД), как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы», – подчеркнула Собчак в своем Instagram.

В опубликованных роликах Собчак и одетая в миниатюрный купальник Волочкова находятся в сауне, парятся вениками и обсуждают с операторами лучшие ракурсы для съемки.

Напомним, ранее Волочкова заявила, что Собчак якобы без ее ведома проникла в ее комнату и стала изучать содержимое комода, в котором, как намекнула телеведущая, обнаружился фаллоимитатор. Волочкова назвала такой поступок безнравственным, а саму телеведущую – «мерзавкой и воровкой». Кроме того, балерина указала на проблемы в личной жизни самой Собчак.

Запись программы «Осторожно, Собчак» опубликована на YouTube. В выпуске «Шпагаты, интриги, расследования» Собчак оказывается в спальне Волочковой (начиная с 21-й минуты), где, как она говорит, собирается «найти следы» присутствия любимого мужчины героини. Однако, намекает телеведущая, вместо мужчины в ящике комода она обнаруживает фаллоимитатор. «Та-да-да-там! И мы нашли… Вот что мне с этим делать?» – смеется Собчак.

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