Волочкова обиделась на Собчак из-за фаллоимитатора

Балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала телеведущую Ксению Собчак, взявшую у нее интервью в рамках программы «Осторожно, Собчак»; комментируя намеки Собчак на фаллоимитатор в спальне балерины, Волочкова заявила, что телеведущая «ворвалась врагом» в ее дом.

В своем Instagram Волочкова написала, что они с Собчак никогда не были подругами. «Но я умею оставаться человеком при любых обстоятельствах. И по ее просьбе гостеприимно открыла двери своего дома», – отметила она.

Балерина призналась, что не ожидала, что Собчак «ворвется врагом», «установит скрытые камеры и микрофоны, начнет так некрасиво рыться по моим шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор». «Как же это горько, оказав доверие, получать плевок в душу», – пожаловалась Волочкова, подчеркнув, что на ее месте мог оказаться кто угодно.

«Но неужели ради лайков и количества просмотров и рейтингов можно так бессовестно продавать свою душу?!» – задалась вопросом Волочкова.

Она добавила, что не держит зла на Собчак «даже после такого безнравственного поступка в моем любимом доме» и останется «снисходительной».

«Объяснить сама себе не могу ее предательства очередного. Я ведь душу свою ей искренне открыла... Плакала тоже, думая, что она сочувствует моей боли», – рассказала Волочкова, предположив, что Собчак пошла на такое из-за «неудовлетворенности в личной жизни, ведь ее всегда и все бросают».

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Запись программы «Осторожно, Собчак» опубликована на YouTube. В выпуске «Шпагаты, интриги, расследования», посвященном Волочковой, Собчак оказывается в спальне балерины (начиная с 21-й минуты), где, как она говорит, собирается «найти следы» присутствия любимого мужчины героини. Однако, намекает телеведущая, вместо мужчины в ящике комода она обнаруживает фаллоимитатор. «Та-да-да-там! И мы нашли… Вот что мне с этим делать?» – смеется Собчак.

На выпад Собчак в адрес Волочковой отреагировала телеведущая Ирина Петровская. В своем Facebook она назвала шоу Собчак «беспросветным мраком и ужасом». Петровская раскритиковала телеведещую за издевательства над балериной: «Ходит по особняку, глумится над интерьерами (и правда чудовищными), нарядами (и правда ужасными). Троллит героиню, доводя ее до слез».

«Я не поклонница Волочковой, но так садистски издеваться над ней – все равно что издеваться над простодушным ребенком», – подчеркнула Петровская.

Она также предложила Собчак назвать свое шоу «Змея в шоколаде» в память о ее реалити «Блондинка в шоколаде».

Собчак в свою очередь с иронией ответила на критику в адрес своей программы. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала: «Главное, конечно, что даже опытные телекритики постмодерн, постправду и постиронию принимают за чистую монету. Обожаю».

Телеведущая подчеркнула, что считает себя профессионалом и не нарушает журналистской этики, чем гордится. «Сейчас найду рабочие материалы, на которых видно, что Настя знала про все камеры, их устанавливали при ней. Это ложь. Она знала подробный сценарий съемки и в доме, и в бане. Все говорилось открыто – и в лицо», – заключила Собчак.

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