Ученые из России совместно с коллегами из Европы открыли новую частицу

Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) сообщил, что коллаборация LHCb Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в которую входят российские физики, объявила об открытии новой частицы.

«Коллаборация LHCb, в которую входят ИЯФ СО РАН и Новосибирский государственный университет, объявила об открытии двух новых возбужденных состояний прелестного бариона, которые, возможно, являются новой частицей лямбда-б барион или сигма-б барион. Для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, набранных на Большом адронном коллайдере, уточнит кварковую модель», – цитирует сообщение института РИА «Новости».

Кварковая модель – это часть Стандартной модели (теоретическая конструкция, описывающая электромагнитное взаимодействие всех элементарных частиц), которая, в свою очередь, описывает, как из кварков составляются адроны.

Как рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный, участники эксперимента LHCb во время обработки данных, набранных на Большом адронном коллайдере, обнаружили два новых возбужденных состояния бариона.

Он отметил, что раньше подобные возбужденные состояния предсказывались теорией, но никто их не наблюдал, потому что не было достаточной статистики.

Ранее российские ученые открыли считавшиеся невозможными эффекты полупроводников.