Россияне пострадали при падении ветки дерева в Азербайджане

Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило, что двое россиян и пять сирийцев пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории дворца Шекинских ханов.

«Двое граждан России, пять граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное», – цитирует сообщение Минздрава РИА «Новости».

Всего пострадали около 19 человек, двое из них были госпитализированы, остальным оказали первую медицинскую помощь.

«Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты», – уточнили в Минздраве.

Также отмечается, что ситуацию взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В российском посольстве в Азербайджане отметили, что следят за ситуацией после ЧП во дворце Шекинских ханов: «Посольство держит вопрос на контроле. Пока за помощью никто не обращался».

Дворец Шекинских ханов был построен в 1761-62 годах, как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Памятник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что россияне погибли во время урагана в Греции.