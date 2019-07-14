Мосгоризбирком призвал кандидатов бороться в правовом поле

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил кандидатам, что решение об их регистрации для участия в выборах в Мосгордуму будет принято 16 июля, и призвал всех бороться до конца в рамках правового поля.

«Тем, кому откажут в регистрации, есть законное право обращаться в суд и обжаловать решение окружной комиссии. Поэтому бороться надо до конца, в рамках правового поля», – сказал Горбунов, передает РИА «Новости».

Он также отметил доброжелательный настрой комиссии ко всем кандидатам, уточнив, что процент брака у кандидатов связан недобросовестным сбором подписей.

«В ходе всей избирательной кампании и кандидату Соболь, и другим кандидатам создавались все условия для сбора подписей. По просьбе Соболь и ряда кандидатов выделялись наряды полиции в местах, где они проводили сбор подписей, чтобы не было никаких эксцессов, чтобы не было каких-то нападений», – сказал Горбунов.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации Любови Соболь из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%.

Главред «Эха Москвы» и замглавы Общественной палаты Алексей Венедиктов сообщал, что, вероятно, всем кандидатам в депутаты Мосгордумы по 43-му округу, которые собирали подписи, откажут в регистрации.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.