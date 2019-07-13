Гройсман оценил возможность запрета ж/д сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он пояснил, что Киев имеет международные обязательства перед Евросоюзом, в том числе в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, через территорию Украины идет транзит товаров в Европейский союз, добавил Гройсман в эфире канала «Наш».

При этом вопрос железнодорожного сообщения с Россией он назвал «чувствительным».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе». По его словам, в прошлом году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».

Напомним, с 5 февраля Украина сократила количество пассажирских поездов в Россию.