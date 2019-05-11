На Украине оценили возможность запрета ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал возможность «политического решения» о запрете железнодорожного сообщения между Россией и Украиной.

Украинский министр признал, что поезда в Россию пользуются спросом, но не таким, как раньше, а заполняемость вагонов, по его словам, постоянно сокращается, передает РИА «Новости».

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», – заявил Омелян.

Тем не менее, он считает, что полного запрета на железнодорожное сообщение с Россией ожидать не стоит. «Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет», – сказал Омелян в интервью Liga.net.

Напомним, с 5 февраля Украина сократила количество пассажирских поездов в Россию.

Отметим, Омелян неоднократно заявлял о необходимости прекращения железнодорожного сообщения Украины с Россией. По его словам, это станет «облегчением для украинских граждан» и якобы принесет Украине еще большую прибыль.

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