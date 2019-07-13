Симоньян оценила реакцию грузин на выходку «пакостника» Габунии

Главред телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на сообщения о том, что родители грузинского телеведущего Георгия Габунии испытывают стыд из-за поведения сына в эфире «Рустави 2».

«Я тут писала, что в нашей адлерской деревне грузинского пакостника соседи перестали бы пускать на порог. Потому что на Кавказе произнести такие слова даже в адрес лютого врага – несмываемый позор», – напомнила Симоньян в своем Telegram-канале.

«И вот со ссылкой на соседей пакостника сообщают, что его родители перестали выходить из дома, потому что «стыдно людям в глаза смотреть». Я очень рада, что Кавказ по-прежнему Кавказ», – добавила она.

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

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Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения.

Выходка грузинского ведущего вызвала бурю осуждения. На дом Габунии даже повесили позорную табличку с надписью про «петушару Георгия».

Между тем «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

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