На дом Габунии повесили табличку про «петушару Георгия»

В Тбилиси на дом, в котором находится квартира оскорбившего руководство России Георгия Габунии, повесили позорную табличку.

Табличка с надписью «В этом доме гнездится злой петушара Георгий» некоторое время провисела рядом с памятными досками, рассказывающими о важных для Грузии людях, которые также проживали в доме.

Через пару дней позорную табличку сняли, пишет «Комсомольская правда».

Соседи рассказывают, что из-за выходок Габунии рядом с домом уже не раз проходили митинги, поэтому провокатор с «Рустави 2» завел себе охрану.

Год назад он съехал и купил квартиру в другом районе, а в своем старом доме бывает редко. В этом же доме живут его родители.

Напомним, «Рустави 2» отказался увольнять Габунию. Главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник заявил, что Габуния – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия.

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