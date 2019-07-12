Клошары в Париже оккупировали Пантеон

Десятки бездомных оккупировали Пантеон в Париже, требуя от властей Франции обеспечить их документами и жильем.

Десятки людей, большинство из которых выходцы из Африки, вошли в помещение парижского Пантеона около 13.00 (14.00 мск) и находятся там до сих пор. Собравшиеся развернули транспаранты с требованиями обеспечить их документами и жильем, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

Организатором акции выступило общество Collectif La Chapelle Debout! («Коллектив «Вставай, Ла Шапель!»). Его представители рассказали, что несколько недель назад обратились к премьер-министру страны Эдуару Филиппу с просьбой принять их, однако ответа на свое письмо так и не получили.

Отмечается, что активисты возложили ответственность за проблему ухудшения условий жизни людей, ищущих убежища во Франции, на действующие власти.

Так, они отметили, что в столице Франции пустуют как минимум 200 тыс. жилых помещений, однако многим из приезжих приходится спать под развязками кольцевой дороги. Кроме того, организаторы протеста выступили с требованием «освобождения своих товарищей из Центров содержания под стражей».

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