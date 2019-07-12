Причастного к ИГ россиянина задержали в Албании

Сотрудники правоохранительных органов Албании задержали россиянина, признанного виновным в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*).

В заявлении полиции республики указывается, что задержанный, «который родился и проживает в Норильске», должен быть экстрадирован из Албании в Россию, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина незаконно проник на территорию Албании после того, как в 2015 году Надтеречный районный суд Чечни выдал ордер на его арест.

Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

«В июне 2013 года этот гражданин уехал из России в Сирию, где он присоединился к незаконной террористической организации, так называемому Исламскому государству*, и был активным участником борьбы против правительственных сил в Сирии», – указывается в сообщении.

Первые материалы по данному делу переданы на рассмотрение суда первой инстанции в Тиране.

Ранее сообщалось, что с середины 2018 года в Южном федеральном округе было выявлено свыше 50 членов террористической организации «Исламское государство».