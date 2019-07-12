Германия оценила телефонный разговор между Путиным и Зеленским

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что правительство страны приветствует первый телефонный разговор, который состоялся накануне между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

«Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Мы приветствуем то, что президент Зеленский и президент Путин провели разговор», – передает ТАСС слова представителя германского МИД.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшийся в четверг, носил прагматичный характер. Представитель Кремля уточнил, что переговоры продолжались около 20 минут.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД