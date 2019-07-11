Уволен глава МВД Крыма

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.

«Торубаров освобожден от ранее занимаемой им должности министра внутренних дел по республике Крым», – цитирует РИА «Новости» Кондрашову.

Временно исполнять обязанности главы МВД по Крыму, по ее словам, будет замминистра Павел Каранда.

Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя и назначил врио главы города Михаила Развожаева.