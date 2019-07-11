Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области

Администрация Ашинского района Челябинской области позволила отлов и помещение на специальную территорию коров.

Отмечается, что жители города Аша были недовольны поведением гуляющих без надзора животных, так как они заходили во дворы, топтали газоны, объедали клумбы, разбрасывали мусор из баков, а также пугали детей, пишет «Интерфакс».

Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.

Для того, чтобы забрать со штрафстоянки свою корову, владельцу придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, а также сверху по 1 тыс. рублей за каждый день содержания животного.