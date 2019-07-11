Задержанных в Белоруссии после салюта россиян арестовали

Председатель СК Белоруссии Иван Носкевич заявил, что двое россиян заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске, во время которого пострадали люди и погибла женщина, но обвинения им не предъявлены.

«Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана – в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова главы белорусского СК.

По его словам, следствие рассматривает четыре версии произошедшего.

«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение – версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой – они изначально были ненадлежащего качества, либо такими стали – это самый актуальный предмет расследования», – сказал Носкевич.



Он добавил, что задержанные сотрудничают со следствием.

«Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия. Если будет определена вина каких-то еще лиц, то будем принимать к ним меры процессуального принуждения», – сказал он.



Напомним, во время салюта в Минске в честь Дня независимости Белоруссии получили травмы из-за разлета осколков не менее 10 граждан, погибла женщина. Использовавшиеся на салюте в Минске фейерверочные изделия были приобретены у российской компании, из-за чего правоохранители задержали двух представителей предприятия-поставщика.

В минобороны Белоруссии заявили, что возможной причиной могли быть некачественные снаряды пиротехники.

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