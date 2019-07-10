Проректор Сибирского федерального университета задержан в Красноярске

Первого проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета Павла Вчерашнего задержали в Красноярске по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

«Он задержан сегодня по подозрению в должностном преступлении», – приводит ТАСС слова своего собеседника.

При этом пресс-служба ФСБ по региону отказалась как-то комментировать эту ситуацию.

При этом отмечается, что против Вчерашнего весной 2017 года уже было возбуждено уголовное дело в связи с злоупотреблением должностными полномочиями. Его подозревали в том, что он дал распоряжение подчиненному сотруднику включить одного из студентов университета в список получателей грантов в номинации «Грант магистру» без всяческих оснований.

В результате действий Вчерашнего студенту достались 150 тыс. рублей. При этом проректора подозревали в девяти похожих эпизодах, хотя дело было возбуждено лишь по одному. Дело против Вчерашнего прекратили в 2018 году.