Проректор Сибирского федерального университета задержан в Красноярске

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НОВОСТЬ ЧАСА:Медведчук назвал Януковича предателем
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором
Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»
Кому в Германии мешает памятник под Прохоровкой
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Вокруг России создается русофобско-варварский пояс
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Бытовое насилие победят только экономические права женщин
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
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