Зеленский отреагировал на обстрел колонны донецкого губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел грузовика из колонны главы Донецкой областной администрации в Гранитном Донецкой области является попыткой сорвать минский процесс.

«Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в «нормандском формате»... Наша приверженность дипломатическим решением – неизменная», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского.

В пресс-службе также заявили, что при обстреле не пострадал автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко, который находился неподалеку.

Зеленский также поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп», также «мгновенно и жестко реагировать» на попытки «вооруженных провокаций».

Ранее появились сведения о том, что украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение при попадании противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль. Речь идет о грузовике из колонны Павла Кириленко.

Пресс-служба операции Объединенных сил сообщила, что инцидент якобы произошел около 15.00 у южной окраины Гранитного - на выезде в направлении КПП «Гнутово».