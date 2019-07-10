Медведчук попросил Медведева отменить санкции против украинских предприятий

Председатель политсовета партии Украины «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым попросил продолжить отмену санкций в отношении украинских предприятий.

«Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ, к отдельным вопросам. Мы попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий», – передает слова Медведева РИА «Новости».

В среду Медведчук и сопредседатель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко встретились с Медведевым. Обсуждалось межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуация с транзитом газа. Также «Оппозиционная платформа» договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией».