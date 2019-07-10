Климкин назвал три условия успешного противодействия России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев сможет «противодействовать России».

«Чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи – четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», – написал Климкин в Facebook.

Так он прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину с предложением обсудить конфликт в Донбассе.

Климкин отметил, что Зеленскому не стоит общаться с Путиным «в той же манере», что и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко во время избирательной кампании.

Напомним, Владимир Зеленский предложил провести встречу по Донбассу в Минске с президентом Владимиром Путиным, а также лидерами Франции, Германии, Британии и США.

В Кремле ответили, что изучат предложение украинского президента о новом формате переговоров, а Минск заявил о готовности провести встречу.

Однако Сергей Лавров заявил, что новые предложения по урегулированию конфликта на Украине должны соответствовать резолюции СБ ООН, которая утвердила Минские соглашения.

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