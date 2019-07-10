Адмирал США назвал стоимость поставленного в Венесуэлу российского оружия

Глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер заявил, что объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет составил 9 млрд долларов.

«Латинская Америка и страны Карибского бассейна – основной рынок для продажи российских вооружений, и Москва продолжает проникать в сферу обучения [силовых структур государств региона], где традиционно доминировали США. С 2009 года Россия продала Венесуэле вооружений почти на 9 млрд долларов, в том числе боевые самолеты, танки и зенитно- ракетные комплексы», – передает ТАСС текст вступительного слова Фоллера, подготовленного к участию в слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената США.

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По его словам, что в марте в Венесуэле при участии российских военных был открыт учебно-тренировочный вертолетный центр. Адмирал заявил также, продажа вооружений и проведение обучающих мероприятий в странах Центральной и Латинской Америки «потенциально предоставят Москве платформу для вербовки разведывательных источников и сбора информации».

Адмирал также заявил, что Россия «демонстрирует силу» Соединенным Штатам в регионе. «Развертывание Россией двух стратегических бомбардировщиков в Западном полушарии в прошлом году и недавняя отправка фрегата «Адмирал Горшков» предназначены для демонстрации силы Соединенным Штатам», – говорится в выступлении Фоллера.

Напомним, ранее в среду глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил выступил с утверждением, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

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