Мексиканский город оказался под метровым слоем льда

Город Гвадалахара в Мексике оказался под гигантским слоем льда после града, такое природное явление в этом городе зафиксировано впервые.

Толщина льда в некоторых районах города достигает метра или больше, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Economista.

Военные задействовали план помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях.

На снимках, опубликованных в соцсетях, заметно, как лед покрыл дороги Гвадалахары, движение остановлено, автомобили оказались погружены под лед до уровня лобового стекла, некоторые здания обрушились.

#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR — Brandi News Update (@brandilmelb) 1 июля 2019 г.

«Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые», – сказал командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

Глава управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан сообщил, что на данный момент сведений о пострадавших из-за града нет.

Издание Diario de Mexico отметило, что расчисткой улиц занимаются военные, местные муниципальные органы и силы гражданской обороны. По данным военных, удалось очистить порядка 70% территории, занятой льдом.