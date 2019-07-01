Мексиканский город оказался под метровым слоем льда

Взгляд
1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
Разделы

Приехать в Россию станет гораздо легче

Калининград станет куда более открыт для иностранцевФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия делает еще один шаг навстречу иностранным туристам. С 1 июля они смогут посещать по упрощенной процедуре – с помощью электронной визы – еще один российский регион, Калининградскую область. Ранее такой же порядок въезда в Россию уже был опробован на Дальнем Востоке, но перспективы этой модели въезда куда масштабнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
Перейти а раздел…

Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

Трамп договорился о встрече с Ким Чен Ыном с помощью поста в TwitterФото: Kevin Lamarque/Reuters
Впервые в истории президент США оказался на территории КНДР. Использовав лишь одно сообщение в Twitter, Дональду Трампу совершенно внезапно удалось договориться с Ким Чен Ыном о встрече на «38-й параллели». Что означает происходящее как для отношений США и КНДР, так и для всей международной повестки дня? Подробности...
Перейти а раздел…

Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
Перейти а раздел…

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Десять дней, которые изменят мир

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Мир стремительно трансформируется. Последствия прошедших полутора летних недель мы почувствуем на себе не сегодня, но очень скоро. Быть к ним готовым и даже опережать события – и есть наша национальная задача на ближайшие годы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Раде рекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ
            На сайте G20 Курилы включили в состав ЯпонииМедики указали на нестыковки в деле об убийстве младенца в КалининградеИран обвинил Россию и Саудовскую Аравию в убийстве ОПЕКЗахарова взбудоражила соцсети снимком с медведем
            Эксперт: Путин нажал на болевые точки западных политиковЛивия объявила всеобщую мобилизацию против ТурцииВ США предрекли России проблемы с призывникамиВ Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя (видео)
            В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от РоссииКанделаки дала совет грузинским исполнителямЛатвия обвинила Эстонию в развязывании алкогольной «войны»Названа причина неявки Тимошенко на гей-парад в Киеве

            Главная тема


            Приехать в Россию станет гораздо легче

            «Еще одна какая-то»


            Симоньян ответила на заявления грузинских певиц о России

            решительный протест


            Пекин поставил на место Британию

            «всех обманул»


            На Украине пожалели, что выбрали Зеленского

            Видео

            «оставьте детей в покое»


            Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

            экстраординарный шаг


            Италия готовит сильнейший удар по евро

            тормозит работу


            Стала известна причина отказа от прокладки «Северного потока – 2» в водах Дании

            «купился на его слова»


            Британский историк рассказал, как Сталин «гениальным ходом» добился доверия Черчилля

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            Мексиканский город оказался под метровым слоем льда

            1 июля 2019, 12:34

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Город Гвадалахара в Мексике оказался под гигантским слоем льда после града, такое природное явление в этом городе зафиксировано впервые.

            Толщина льда в некоторых районах города достигает метра или больше, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Economista.

            Военные задействовали план помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях.

            На снимках, опубликованных в соцсетях, заметно, как лед покрыл дороги Гвадалахары, движение остановлено, автомобили оказались погружены под лед до уровня лобового стекла, некоторые здания обрушились.

              

            «Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые», – сказал командир 14-го пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

            Глава управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан сообщил, что на данный момент сведений о пострадавших из-за града нет.

            Издание Diario de Mexico отметило, что расчисткой улиц занимаются военные, местные муниципальные органы и силы гражданской обороны. По данным военных, удалось очистить порядка 70% территории, занятой льдом.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............