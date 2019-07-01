Пекин поставил на место Британию

В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает Великобританию «не забывать о своем месте» и перестать вмешиваться в дела Гонконга.

«В последнее время британская сторона то и дело вмешивается в дела Гонконга. Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с этим. Мы призываем британскую сторону не забывать о своем месте, прекратить любые формы вмешательства в дела Гонконга. Делать больше для развития и процветания Гонконга, а не наоборот», – передает РИА «Новости» слова Гэн Шуана.



По его словам, у Великобритании нет никакой «так называемой ответственности» за Гонконг, а сам вопрос относится к внутренней политике Китая.



Напомним, 21 июня в Гонконге возобновились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о протестах в Гонконге.