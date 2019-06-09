В Сочи столкнулись два туристических автобуса, много пострадавших

Туристические автобусы столкнулись в Сочи, на место отправлено 15 экипажей скорой помощи, сообщили в мэрии города.

«ДТП есть, погибших нет, пострадавшие есть. 15 экипажей скорой помощи отправлены на место, все оперативные службы находятся на месте», – передает слова представителя мэрии ТАСС.

Число пострадавших сейчас уточняется.

Позже в ГУ МВД по региону уточнили, что столкнулись два туристических автобуса.

«В результате пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетний», – сказали в пресс-службе главка.