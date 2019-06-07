Названо число подавших документы на российское гражданство жителей ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что миграционная служба ДНР отправила в Россию около 6 тыс. пакетов документов от жителей республики на получение российского гражданства.

«Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ», – заявил Денис Пушилин, передает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР уточнил, что выдача первых российских паспортов жителям ДНР ожидается уже этим летом.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР.

Позже МВД заявило о тысячах заявлений на получение российского паспорта.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.