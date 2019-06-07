День выпускников в МГУ перенесли из-за карантина по кори

Роспотребнадзор направил в МГУ им. Ломоносова предписание запретить проведение культурно-массовых мероприятий в зданиях на Моховой улице, где находятся факультеты журналистики и психологии.

«В связи с карантином по кори в нескольких зданиях (МГУ) на Моховой торжественная часть Дня выпускников, назначенная на 17:00, переносится, в здание факультета доступ будет закрыт», – сообщил доцент факультета журналистики МГУ Григорий Прутцков в Facebook.

Он также уточнил, что традиционная встреча выпускников все-таки состоится во дворике факультета, а дата и время проведения торжественной части будет объявлено дополнительно.

Как сообщает «Коммерсант», в пресс-службе МГУ подтвердили получение предписания Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий, отметив, что «с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МГУ, в этой связи было принято решение о переносе торжественной части Дня выпускников на другую дату».

«Сведений о заболевших студентах и сотрудниках факультета у нас нет. Эти профилактические меры приняты исключительно на основании предписания, с заботой о студентах, сотрудниках и выпускниках факультета», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в феврале на карантин из-за кори был закрыт один из корпусов ВШЭ. А в апреле Роспотребнадзор заявил, что уровень заболеваемости корью в России вырос в 3,5 раза, позже эту информацию прокомментировал Минздрав.