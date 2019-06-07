На Украине пять партий объединились перед выборами

Политические партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» решили объединиться для участия в парламентских выборах, сообщил замглавы фракции «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

«Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы», – написал он в Facebook.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах и что это означает для России.

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