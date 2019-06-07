Орешкин усомнился в способности G20 найти выход из «тупика» в мировой торговле

Министры торговли G20 на встрече в Японии 9 июня вряд ли смогут сформировать многосторонние решения по ситуации в мировой торговле, которая зашла в тупик, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Орешкин заявил, что ситуация в мировой торговле «абсолютно тупиковая», происходит «размахивание шашками», и потому вряд ли министры G20 на встрече 9 июня смогут выработать «какие-то многосторонние решения», передает ТАСС.

«Будем надеяться, что хотя бы двусторонние договоренности будут», – добавил он.

Отмечается, что министры торговли также обсудят работу Всемирной торговой организации (ВТО).

«Наши предложения известны – это перезагрузка института ВТО, улучшение процедуры, расширение регулирования на новые сферы. Здесь наша повестка понятна, мы работаем по всем трекам: по электронной торговле, по инвестициям, по остальным трекам», – сказал Орешкин.

Ранее глава МИД России анонсировал встречу президента Владимира Путина и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Осаке, а также прокомментировал вероятность встречи там же российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.