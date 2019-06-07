Кремль ответил на требование Британии поменять поведение

Россия не будет менять свое поведение по требованию Великобритании, так как не поведение Москвы вредит двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Москва не будет менять поведение, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия хочет взаимовыгодных отношений с Британией, которые основываются на учете интересов друг друга, «и в этой линии поведения нет ничего предосудительного».

«А вот как раз иные проявления, они вредят двусторонним отношениям, и мы видим последствия, а именно: в каком состоянии находятся российско-британские отношения», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Британия попыталась убедить другие страны в киберугрозе со стороны России.

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