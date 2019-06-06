Павел Дуров рассказал о собственном опыте голодания

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что на несколько дней полностью отказался от пищи для улучшения продуктивности и ясности мышления.

«В этом месяце я пробую что-то более радикальное: полностью отказываюсь от пищи. Я пью только воду в течение последних шести дней и чувствую себя прекрасно. Поскольку нулевое потребление пищи улучшает ясность мышления, я также хорошо поработал над продуктовыми задачами», – написал Дуров в Telegram, уточнив, что «фастинг (голодание – прим. ВЗГЛЯД) – отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а также дать иммунной системе возможность работать над другими задачами помимо обработки постоянно поступающей пищи».

Он напомнил, что предки часто сталкивались с отсутствием пищи, и отметил, что наше тело «ожидает от нас перерыва в потреблении» хотя бы раз в год. «Вот почему в большинстве религий существует пост – он полезен и необходим как для тела, так и для ума», – пояснил Дуров.

Основатель соцсети рассказал, что уже 15 лет отказывается от алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда, что дает хорошие результаты. Например, за это время он простудился всего один раз. Год назад Дуров также убрал из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, чтобы «добиться более высокой продуктивности и ясности мышления, а также для тренировки силы воли и самодисциплины».

В качестве еще одной техники для улучшения силы воли он назвал плавание в ледяной воде: «Если вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью оставаться в озере с тонкой коркой льда в течение нескольких минут, то у вас меньше шансов прокрастинировать, когда дело доходит до скучного, но необходимого проекта».

Основатель соцсети предположил, что из-за голодания потеряет некоторую мышечную массу, однако его главной целью остаются идеи для Telegram, которые будут полезны для миллионов пользователей.

«Сделать жизнь наших пользователей более приятной – это цель была и будет моим приоритетом номер один», – заключил он.

Ранее сообщалось, что состояние Павла Дурова увеличилось на 1 млрд долларов.