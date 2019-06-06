В центре Новосибирска пройдут торжества в честь Сталина

В Новосибирске пройдут праздничные мероприятия, посвященные советскому лидеру Иосифу Сталину. Ему будут посвящены «Битва Ди-джеев» и интерактивная площадка «Сталинская экономика – было дело и цены снижали».

Торжества пройдут в рамках ежегодного «фестиваля оппозиционной прессы «День Правды», который выпал на 8-е июня, передает «Тайга.инфо».

«В этом году «День Правды» посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и приближающемуся 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне», – сообщили в региональном обкоме КПРФ.

Сам фестиваль будет проходить в Первомайском сквере, расположенном напротив мэрии, в центре города.

Там пройдет дискуссионная площадка «Сталин и современность», будет обустроена детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и т.д.

Также для зрителей выступят ансамбли «Чалдоны», «Бридж-квартет», «Воляре» и «Септима», рок-группы «Центральный комитет» «Путти». Кроме того, ожидается рэп-фестиваль «Слова Правды».

На фестивале планируется выступление мэра Новосибирска, первого секретаря регионального КПРФ Анатолия Локтя.

Мероприятие завершится фейерверком.

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