Пушков: Слово «изоляция» прочно забыто

Участие в Петербургском международном экономическом форуме лидера Китая, генерального секретаря ООН, глав ряда европейских стран превращают мероприятие в крупное политическое событие, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама», – написал Пушков в Twitter.

В Кремле ранее сообщали, что на ПМЭФ президент Владимир Путин намерен встретиться с ведущими инвесторами и главами крупнейших мировых компаний.

В декабре Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ.