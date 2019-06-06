Предложено ввести пособие на детей до 18 лет

Материальная поддержка в настоящее время сосредоточена на семьях, где дети младше трех лет; нужно ввести пособие на ребенка до 18 лет исходя из нуждаемости семей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Петербургском международном экономическом форуме.

«После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое. (…) Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать», – приводит его слова ТАСС.

Топилин также сообщил, что число женщин детородного возраста уменьшится на 30% до 2035 года. Поэтому необходимо наращивать меры поддержки семей, призвал министр.

В середине мая в России изменились правила получения детских пособий.

Напомним, в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

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