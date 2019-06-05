Эксперт считает неоправданной эвтаназию при посттравматическом стрессовом расстройстве

Руководитель проекта «Насилию.нет» Анна Ривина прокомментировала газете ВЗГЛЯД новость о 17-летней гражданке Нидерландов, которая решилась на эвтаназию из-за насилия, которому подверглась в подростковом возрасте.

«Этот случай – страшная иллюстрация того, что может произойти с ребенком, которому вовремя не помогают, и который живет в том мире, где эта проблема не решается», – считает Ривина.



По ее мнению, подобная травма – это не разовый эпизод, о котором можно забыть. Она считает, что тут может быть, как вина психологов, которые вовремя не успели начать с ней работу, так и окружения, возможно, обвинявшего девушку в произошедшем. «То, что она переживала в своей душе, на самом деле, мы не узнаем», – полагает эксперт.

Ситуацию, по ее мнению, могло усугубить и то, что пережившая насилие голландка активно делилась своими эмоциями в соцсетях. Обидные высказывания, агрессия — все это могло многократно усугубить душевную травму девушки.

«Я не считаю эвтаназию выходом. Безусловно должна быть отлаженная система профилактики и предотвращения насилия, а также работы с травмой. Необходимо, чтобы помощь была доступной, квалифицированной, оказывалась не только на бумаге и длилась столько, сколько это потребуется», – подчеркнула Ривина, отвечая на вопрос об уместности эвтаназии в данном случае.

Напомним, в Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии. Девушка страдала посттравматическим стрессовым расстройством, а также анорексией. Много лет она провела в психиатрических клиниках, но лечение ей не помогло. Ноя сообщала о своих переживаниях в соцсетях. «Я дышу, но больше не живу», – писала девушка. По законам страны, решение о применении эвтаназии можно самостоятельно принимать по достижении 17 лет. Спустя два дня после своего дня рождения Ноа прибегла к смертельной инъекции.