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Сторонники Трампа заявили о его выдвижении в президенты вне зависимости от приговора
Американский бизнесмен Дональд Трамп выдвинется кандидатом в президенты США от Республиканской партии вне зависимости от приговора, который ему огласят, заявила сопредседатель Национального комитета партии Лара Трамп, которая приходится ему невесткой.
Дональд Трамп выдвинется в качестве кандидата в президенты от республиканцев, партия «готова ко всему», сказала Лара Трамп в эфире CNN, передает ТАСС.
По ее словам, «окончательный вердикт» Трампу вынесет американский народ на выборах, которые пройдут 5 ноября. Она призвала сторонников политика сохранять спокойствие и проголосовать за него.
Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс. Он признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля.