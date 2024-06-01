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    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    23 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

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    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. По словам Федорова, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый, а для его возобновления потребуются консультации со специалистами.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    В Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.


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    1 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

    Отмечается, что цель удара достигнута, арсеналы хранения западного вооружения уничтожены.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты. В Запорожье перекрыто движение в районе ДнепроГЭС из-за взрывов.

    Утром в субботу власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 15:58 • Новости дня
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение двух лет хода спецоперации Россия сумела вселить панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе», пишет военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

    По его словам, Россия меняла тактику, стратегию, изучая противника, также понесла потери, но при этом «нащупала путь к победе», передает «Царьград».

    Журналист отметил, что российская армия в данный момент выглядит иначе, нежели в начале конфликта. Так, военно-промышленная база страны работает на полную мощность, а президент Владимир «Путин назначил главой Минобороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений».

    Также Business Insider напомнило, что год назад Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной для восстановления арсеналов и перевода экономики на военные рельсы.

    Эпштейн прогнозирует масштабное и многоплановое наступление российской армии летом, а в данный момент, по его мнении, Москва разрабатывает новые тактики и стратегии.

    Ранее издание Daily Express писало, что российский лидер сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине.

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    1 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс

    Финский журналист во время посещения Донбасса удивился российским дорогам

    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Финский журналист Кости Хейсканен обратил внимание на отремонтированные больницы, детские сады, дороги в Донбассе, и отметил волю к жизни жителей освобожденных территорий.

    Хейсканен рассказал, что был поражен качеством российских дорог, которые, как он считает, «лучше, чем в Германии». Его удивило, что в  Генической школе №1 в Херсонской области хранятся украинские книги и их никто не выкидывает, а многие жители ездят на машинах с украинскими номерами, передает РИА «Новости».

    После беседы с людьми на освобожденных территориях, он понял, что «люди и в Мелитополе, и в Мариуполе, везде ждали Россию». Также на него произвело впечатление беседы с теми, кто потерял свой дом. Хейсканен заключил, что в Донбассе живут люди с огромной волей и закалкой.

    По его словам, он собирается в ближайшее время посетить Донецк, Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области и организовать гуманитарную миссию.

    Ранее бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер после поездки в Донбасс заявил, что правда на стороне России.

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    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении

    Глава украинской Золочевской поселковой администрации Коваленко предупредил жителей о возможной принудительной эвакуации

    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Харьковской области Украины должны покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении, заявил начальник украинской Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

    Коваленко предупредил, что семьи с детьми из села Александровка, и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывезти в принудительном порядке. Украинцев собираются переправить к родственникам и знакомым, а также в Харьков и Львовскую область, передает РБК.

    В конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    1 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об ударах по энергетическим объектам в нескольких областях

    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины нанесены удары по энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко сообщил, что выясняются последствия ударов, передает РИА «Новости».

    Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона.

    Несколько часов назад воздушная тревога распространилась на все регионы Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что также нанесены «удары по критическим объектам врага на Львовщине» – в районе Стрыя, где «расположено крупнейшее в Европе газохранилище». В Винницкой области «поврежден и пылает объект критической инфраструктуры». Кроме того, сообщается, что «движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Виннице и Одесской области Украины.

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    1 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях Украины

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
    @ dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Три объекта критической инфраструктуры во Львовской и один в Винницкой области Украины повреждены из-за прилетов с воздуха, сообщают областные администрации и МВД Украины.

    Отмечается, что три объекта критической инфраструктуры пострадали во время воздушной тревоги во Львовской области, где тревога длилась с 3.29 до 6.10, передает ТАСС.

    Известно также, что украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщал о повреждении двух ТЭС.

    В Винницкой области поврежден один объект критической инфраструктуры, ликвидировано возгорание на площади 600 кв. метров.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты.

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    1 июня 2024, 14:54 • Новости дня
    Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем

    Спикер МИД Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем

    Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрос организаторов конференции по Украине в Швейцарии к участникам о регистрации данных своих гаджетов наводит на мысли о «цифровом концлагере», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем, как это описано писателем Джорджем Оруэллом, передает ТАСС.

    Уточняется, что получившие приглашение, подтвердили, что организаторы разослали подобную форму.

    Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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