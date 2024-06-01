Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.0 комментариев
В США рассказали, что останется от Украины после СВО
Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю
Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».
Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.