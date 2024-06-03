Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
Украинская ракета разрушила четыре дома в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. В результате атаки сильные повреждения получили не менее четырех частных домов.
«Дома вот все, сколько – раз, два, три, четыре, ну много домов пострадало… вон все повыбивало», – рассказала местная жительница Екатерина РИА «Новости».
Отмечается, что в результате обстрела повреждены стены и кровли домов, выбиты окна, разрушены заборы. На улице перебит газопровод.
Ранение получил человек, проходивший по улице в момент обстрела. В одном из домов из-за попадания осколка загорелась кровля.
По словам местных жителей, обстрелы поселка со стороны ВСУ происходят регулярно.