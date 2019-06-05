Волгоградская облдума оценит слова депутата, назвавшего Ленина бесом

Депутаты Волгоградской областной думы на ближайшем заседании обсудят слова председателя парламентского комитета по культуре Александра Осипова, который назвал Владимира Ленина бесом.

По словам руководитель местной фракции КПРФ Алексея Бурова, слова Осипова вызвали негативную реакцию коммунистов, передает РИА «Новости».

«Пройти не можем и просим поставить этот вопрос на обсуждение... Это нанесение оскорбления главе государства. И я хотел бы знать позицию руководства областной думы по нанесению оскорбления главе государства», – сказал Буров.

Председатель облдумы Николай Семисотов предложил коллегам подготовить документы для рассмотрения этого вопроса на другом заседании. «Оформите это все, чтобы коллеги понимали для включения в повестку дня... Подготовьте документы и рассмотрим на ближайшем заседании», – заявил Семисотов, добавив, что и сам негативно относится к такому высказыванию.

Ранее Осипов на своей странице в Facebook, комментируя строительстве храма Александра Невского в Волгограде, назвал Ленина «бесом», которого сделали «символов народа».