Погибшим при взрыве гранаты в Краснодарском крае оказался требовавший долг кредитор

Погибшим из-за взрыва гранаты в Краснодарском крае был кредитор, приехавший требовать у предпринимателя долг, в его машине были обнаружены еще несколько гранат, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

«Житель приехал к предпринимателю требовать долг. У них конфликт разгорелся на той почве, что они по процентам не сошлись. И он, видимо, вообще не умея обращаться с гранатой – РГД-42, наступательная граната, противопехотная, – стал размахивать, угрожать... В итоге подорвал себя... Жизни и здоровью должников ничего не угрожает», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что в автомобиле кредитора было найдено несколько других гранат. По словам источника, правоохранителям предстоит выяснить, был ли долг.

Смерть пострадавшего мужчины в результате взрыва гранаты подтвердили в ГУМВД по региону. «В лечебном учреждении скончался один из пострадавших, 52-летний мужчина», – сказали в ведомстве.

Полиция возбудила уголовные дела о незаконном приобретении боеприпасов.

«В настоящее время в ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – сообщило ведомство.

Напомним, в городе Гулькевичи Краснодарского края во дворе частного дома произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.