Во дворе частного дома под Краснодаром взорвалась граната

В городе Гулькевичи Краснодарского края во дворе частного дома, по предварительным данным, произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по региону.

В краевом главке сообщили, что погибших в результате инцидента нет, передает ТАСС.

«По предварительной версии, которая сейчас проверяется, произошел взрыв гранаты», – сказала представитель краевого управления МВД.

По словам источника в местных правоохранительных органах, инцидент, предварительно, произошел из-за денег. Перед инцидентом к месту происшествия на личном транспорте прибыл мужчина, собиравшийся получить с заемщиц ранее переданные им денежные средства в размере 800 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции обнаружены расписки на сумму 800 тыс. рублей. (...) Мужчина в ходе беседы взял в руку гранату неустановленного образца, привезенную им с собой, после чего произошел взрыв», – сообщил источник.

По его данным, в городе Гулькевичи мужчина приехал к дому, где проживала семья родственников тех людей, которые занимали у него деньги, у него имелась информация, что в этот момент в доме находятся сами заемщики.

По данным источника, возле дома были обнаружены еще две гранаты: одна в траве, другая, предположительно, в багажнике автомобиля, на котором приехал мужчина. Гранаты обезвреживают саперы.

Мужчина, в руках которого взорвалась граната, доставлен в реанимацию местной районной больницы, у него рваная рана плеча. Родственница семьи, занимавшей деньги, получила ранения правой стороны тела, одна из заемщиц – множественные ранения тела, ее ребенок – контузию.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце апреля на московском мусоросжигательном заводе обнаружили 14 гранат.