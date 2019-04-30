На московском мусоросжигательном заводе обнаружили 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода в Москве нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, сообщил представитель экстренных служб города.

«В контейнере на территории мусоросжигательного завода на улице Пехорская нашли 14 гранат для подствольного гранатомета. Как они там оказались, пока неясно», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что по адресу вызваны саперы, обстоятельства обнаружения боеприпасов выясняются.