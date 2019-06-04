«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына

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4 июня, вторник | Последнее обновление — 18:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Симоньян попросила Армению выдать России убийцу спецназовца ГРУ
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России
Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии
Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР
США намерены разоружить Европу
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Генетический код России построен на героизме
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
России нужна технологическая дипломатия
Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Когда в России перестанут бояться психиатров
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Россию и Китай соединил новый мост
На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 годаПодробности...
В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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