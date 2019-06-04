«Мисс Москва» родила экс-королю Малайзии сына

Первенец появился в семье экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса и победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной.

25-летняя молодая мама сообщила в своем Instagram, что родила сына 21 мая.

Воеводина отметила, что этот день разделил ее жизнь на «до» и «после». Также она рассказала, что беременность стала самым важным и самым сложным периодом в ее жизни.

«Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений», – написала она.

Первенца назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Напомним, король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан и обладательница титула «Мисс Москва» Оксана Воеводина поженились в ноябре прошлого года. Настоящее имя невесты - Ксения Дягилева. Перед замужеством москвичка приняла ислам и получила новое имя Рихана.

Позже, впервые в истории страны, король досрочно отрекся от престола, а также появилась информация, что супруги ждут ребенка.