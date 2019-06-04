Журналист Караулов обратился к Чайке из-за обвинений в вымогательстве у чиновника

Тележурналист Андрей Караулов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить слова первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко о том, что журналист якобы вымогал у него деньги.

«Прошу вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии заксобрания на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко попадают под статьи УК РФ о клевете и (являются) препятствием моей журналистской деятельности», – передает слова Караулова ТАСС.

Перед этим первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания обвинил тележурналиста Караулова в том, что тот якобы вымогал у него деньги за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

«Хотел бы информировать уважаемых депутатов, что перед выходом первой передачи Андрей Караулов настойчиво звонил в приемную губернатора Красноярского края. Как раз шел Красноярский экономический форум, и Александр Викторович (Усс) попросил связаться с ним. Он (Караулов), кстати, был весьма комплементарен в оценках губернатора, ссылался на давнее знакомство, и предложил мне прямым текстом заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир», – заявил Пономаренко.

Вице-губернатор отметил, что платить журналисту никто не стал.

По его словам, позже ему пришло сообщение от незнакомой «девушки Олеси», которая от имени Караулова также якобы просила деньги за невыход сюжета.

«Запишите крупными буквами, что Караулов, как только получит стенограмму выступления…, напишет заявление генеральному прокурору. Вы получите копию», – сказал Караулов сразу после этого заявления.

Он признал, что несколько месяцев назад действительно общался с Пономаренко, однако чиновник звонил ему сам, ни о каком вымогательстве денег речи не шло.

Перед этим председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Глава Красноярского края Александр Усс назвал интервью «обескураживающим», он также дал поручение вице-губернатору Павлу Солодкину встретиться с Давыденко, чтобы выяснить подробности относительно поступающих ей угроз. МВД начало проверку по факту заявлений Давыденко.

Андрей Караулов – известный телевизионный журналист, в том числе является автором четырехсерийного фильма «Неизвестный Путин».