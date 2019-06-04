Журналист Караулов обратился к Чайке из-за обвинений в вымогательстве у чиновника

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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            Журналист Караулов обратился к Чайке из-за обвинений в вымогательстве у чиновника

            4 июня 2019, 14:39

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Тележурналист Андрей Караулов обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить слова первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко о том, что журналист якобы вымогал у него деньги.

            «Прошу вас проверить факты, озвученные господином Пономаренко на сессии заксобрания на соответствие действительности. Или в противном случае действия и высказывания Пономаренко попадают под статьи УК РФ о клевете и (являются) препятствием моей журналистской деятельности», – передает слова Караулова ТАСС.

            Перед этим первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания обвинил тележурналиста Караулова в том, что тот якобы вымогал у него деньги за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.

            «Хотел бы информировать уважаемых депутатов, что перед выходом первой передачи Андрей Караулов настойчиво звонил в приемную губернатора Красноярского края. Как раз шел Красноярский экономический форум, и Александр Викторович (Усс) попросил связаться с ним. Он (Караулов), кстати, был весьма комплементарен в оценках губернатора, ссылался на давнее знакомство, и предложил мне прямым текстом заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир», – заявил Пономаренко.

            Вице-губернатор отметил, что платить журналисту никто не стал.

            По его словам, позже ему пришло сообщение от незнакомой «девушки Олеси», которая от имени Караулова также якобы просила деньги за невыход сюжета.

            «Запишите крупными буквами, что Караулов, как только получит стенограмму выступления…, напишет заявление генеральному прокурору. Вы получите копию», – сказал Караулов сразу после этого заявления.

            Он признал, что несколько месяцев назад действительно общался с Пономаренко, однако чиновник звонил ему сам, ни о каком вымогательстве денег речи не шло.

            Перед этим председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Глава Красноярского края Александр Усс назвал интервью «обескураживающим», он также дал поручение вице-губернатору Павлу Солодкину встретиться с Давыденко, чтобы выяснить подробности относительно поступающих ей угроз. МВД начало проверку по факту заявлений Давыденко.

            Андрей Караулов – известный телевизионный журналист, в том числе является автором четырехсерийного фильма «Неизвестный Путин».


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