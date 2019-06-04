Сечин рассказал о последствиях инцидента с «Дружбой»

Инцидент с загрязнением трубопровода «Дружба» негативно влияет на «Роснефть» и на поставки нефти в Западную Европу, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Игорь Сечин.

«Безусловно, этот инцидент негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что нужно разработать порядок работы по транспортировке нефти, который впредь исключил бы возможность аналогичных инцидентов.

Накануне сообщалось, что 1 июля заработают все три нитки трубопровода.

В апреле стало известно об ухудшении качества нефти, которая поступала из России в Европу. Белоруссия приостанавливала прием сырья, также остановился транзит сырья в Европу. Поставки постепенно возобновляются.