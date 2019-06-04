Задержание подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ официально не подтверждено

Правоохранительные органы не давали официальных сообщений по поводу задержания подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Напомним, ранее отец погибшего, Алексей Белянкин сообщил в СМИ, что следователь рассказал ему о задержании подозреваемого в убийстве.

Официально сообщается лишь, что СК установил круг подозреваемых. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок. Позднее стало известно имя главного подозреваемого.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.