Задержание подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ официально не подтверждено

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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На Тяньаньмэнь Китай спасся от судьбы СССР

Протестуюшие на Тяньаньмэнь 24 мая 1989 годаФото: Vincent Yu/AP/ТАСС
Тридцать лет назад Китай избежал смуты – волнения в Пекине были прекращены силой. Китайская армия очистила главную площадь страны от демонстрантов. События на площади Тяньаньмэнь стали поворотным моментом в деле перехода Китая от коммунистического строя к управляемой рыночной экономике при сохранении сильной центральной власти и руководящей роли компартии. СССР спустя два года этот экзамен не сдал. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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      В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

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            Задержание подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ официально не подтверждено

               4 июня 2019, 09:22
            Фото: соц сети
            Текст: Алексей Дегтярев

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            Правоохранительные органы не давали официальных сообщений по поводу задержания подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

            Об этом сообщает РЕН-ТВ.

            Напомним, ранее отец погибшего, Алексей Белянкин сообщил в СМИ, что следователь рассказал ему о задержании подозреваемого в убийстве.

            Официально сообщается лишь, что СК установил круг подозреваемых. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок. Позднее стало известно имя главного подозреваемого.

            Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.


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