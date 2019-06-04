Аргентина начала экспорт СПГ

Аргентинская государственная нефтегазовая корпорация YPF сообщила о начале отгрузки на экспорт первой партии сжиженного природного газа (СПГ).

Первая партия сжиженного природного газа, добытого на месторождении Vaca Muerta, будет передана американской Cheniere Energy, которая займется продажей газа, передает ТАСС.

«Эта веха откроет новые рынки для нашего газа», – заявили в компании, уточнив, что в рамках первой партии будет отгружено 30 тыс. кубических метров СПГ.

На первом этапе Аргентина планирует поставлять 500 тыс. тонн СПГ в год. Сжижение газа YPF осуществляет при помощи плавучего СПГ-завода бельгийской Exmar.

Запасы месторождения Vaca Muerta оцениваются в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа.

Напомним, в середине мая власти Аргентины пригласили 13 нефтедобывающих компаний со всего мира для поиска нефти и газа на континентальном шельфе страны.

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